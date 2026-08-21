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Firarilerin Kaçışında Eski Bakanın Aracı Kullanıldı

Firarilerin Kaçışında Eski Bakanın Aracı Kullanıldı
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Ankara'daki Alihan Kuriş soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın kaçışında kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü Mehmet Özmen'in telefonunu kaçış süresince kapattığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da yakalanan firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın kaçış organizasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde 34 SL 313 plakalı aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi.

PTS ve diğer görüntülerde, Özmen'in araçtan indiği, araç içerisindeki diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçtan inmediği tespit edildi. Özmen'in şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul'a döndüğü değerlendirildi.

Soruşturmadaki bir diğer dikkat çekici tespitte ise Özmen'in kullandığı belirlenen GSM hattını 16 Ağustos günü saat 12.31 sıralarında kapattığı, 34 SL 313 plakalı aracın ise aynı gün 15.05 sıralarında ViaPort Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi. Özmen'in gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu, hattın 17 Ağustos günü saat 11.05'te aracın ViaPort PTS kaydıyla uyumlu şekilde yeniden aktif hale geldiği tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda, Özmen'in İstanbul'a dönüşünün ardından telefonunu tekrar açtığı anlaşıldı.

Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayr-i resmi yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturma derinleştiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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