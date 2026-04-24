Küresel arenadaki yükseliş sürüyor

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan World University Rankings 2026 Asia sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi önemli bir başarı elde etti.

Atatürk Üniversitesi, geçtiğimiz yıl yer aldığı 351-400 bandından 251-300 bandına yükselerek kayda değer bir ilerleme gösterdi. Türkiye genelindeki sıralamada da yükselişini sürdüren Atatürk Üniversitesi, önceki yıl 14. sırada yer alırken 2026 verilerine göre 12. sıraya çıktı. Ayrıca devlet üniversiteleri arasındaki 6. sıradaki konumunu koruyarak istikrarlı başarısını devam ettirdi.

Elde edilen sonuçla birlikte Atatürk Üniversitesi, Asya'nın önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu daha da güçlendirdi. Bir yıl içerisinde gerçekleşen bu dikkat çekici yükseliş; üniversitenin eğitim kalitesi, araştırma performansı, uluslararası görünürlüğü ve bilimsel üretkenliğinde kaydedilen gelişimin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Yükselişimiz, Sürdürülebilir Odaklı Çalışmalarımızın Somut Bir Karşılığıdır"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmaya, araştırma kapasitemizi geliştirmeye, uluslararası iş birliklerimizi çoğaltmaya ve öğrencilerimize daha güçlü bir akademik ortam sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. THE Asia Rankings 2026 sonuçlarında bir yıl içinde 351-400 bandından 251-300 bandına yükselmemiz, yürüttüğümüz stratejik çalışmaların somut bir sonucudur. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin yalnızca bölgesel ölçekte değil, küresel ölçekte de etkili bir araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, bilimsel üretkenlik, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında yeni başarıların geleceğini ifade etti.

Son yıllarda araştırma altyapısına yapılan yatırımlar, nitelikli yayın sayısındaki artış, uluslararası proje ortaklıkları ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların üniversitenin yükselişinde önemli rol oynadığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı