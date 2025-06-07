Kurbanlık Koç İnegöl'de Havuzda Yüzdü

Kurbanlık Koç İnegöl'de Havuzda Yüzdü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık olarak alınan koç, kesim sırasında kaçıp bir villanın havuzuna atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde firar eden kurbanlık koç, havuza atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmek için hazırlamaya başladı. O sırada kurtulan koç, kaçmaya başladı. Bir villanın bahçesine giren koç, havuza atlayarak yüzmeye başladı. Sedat Kasap, havuza atlayıp kısa süreli yüzdükten sonra havuz kenarına gelen koçu, eliyle dışarı çıkarıp yakaladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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