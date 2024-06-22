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Kurban Bayramı Tatilinde Ankara-Samsun Karayolu'nda Trafik Yoğunluğu

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9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Ankara-Samsun karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri, güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek önlemler alıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Ankara- Samsun karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Pazar günü trafiğine kalmak istemeyen sürücüler, tatilin 8'inci gününde sabah erken saatlerde yola çıkmaya başladı. Sürücüler, birçok kentin geçiş güzergahında yer alan Ankara-Samsun Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşturmaya başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri de 24 saat boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştirerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Jandarma ve polis ekipleri, özellikle belirlenen noktalara konuşlanarak sürücülerin hız sınırını aşmaması, takip mesafesini koruması için uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca hız sınırını aşan sürücüler radar ile tespit edilerek, gerekli cezai işlem uygulanıyor. Zaman zaman arıza yapan araçlar sebebiyle de trafik yoğunluğu oluşuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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