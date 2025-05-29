Kurban Bayramı Öncesi Uzmanlardan Hayvan Seçimi Uyarıları

Kurban Bayramı Öncesi Uzmanlardan Hayvan Seçimi Uyarıları
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala veteriner hekimler, sağlıklı kurbanlık hayvan seçimi için dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı. Hayvanların canlı, parlak tüyli ve yürüyüşlerinin düzgün olması gerektiği belirtildi. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile hayvanların kayıtlarına ulaşılabileceği ifade edildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar, kurbanlık hayvan seçerken yapılacak kontrollere dikkat çekiyor.

Sağlıklı kurbanlık hayvan seçiminin önemli olduğunu ifade eden Konya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Zafer Altınsoy, hayvanların alımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Altınsoy, kurbanlık hayvanın bakışlarının hasta hayvan gibi değil canlı olması gerektiğini belirterek, "İnflamasyon olmamalı, kızarık olduğunda ateş olur, derisi, tüyü parlak olmalı, kesinlikle kurbanlık alırken bunlara dikkat edilmeli. Hayvanın yürüyüşü, ağızdaki salya akıntısız olmasına dikkat etmek gerekir. Böyle bir şüphe olduğunda bir veteriner hekim kontrolünden geçirsinler, danışsınlar. Bu dönemde çok fazla veteriner hekim Kurban Bayramıyla da ilgili çiftliklerde, kurban alanlarında görevli olacak" dedi.

"Kurbanlıkla ilgili bilgiler 'Tarım Cebimde' uygulamasında"

Tarım ve Orman Bakanlığının, veteriner hekimlerin çalıştığını ve hayvanların hepsinin kayıt altına alındığını ifade eden Başkan Altınsoy, "Bakanlığımız çalışıyor ve hepsi kayıt altına alınıyor. Telefonlarımıza indirebileceğimiz 'Tarım Cebimde' diye bir uygulama var. Buradan da küpe numaralarından, hayvanların aşılaması, kaydı her şey ortaya çıkıyor. Kurbanlık alırken araştırarak, kontrol ederek, dikkat ederek yapmaları önemlidir. Hayvanların kesim anında bile aklına gelen bir şüphede veteriner hekimlerine danışmaları uygun olur" şeklinde konuştu.

"Şüphe duyduklarında etin üstünde benekler, odakçıklar olduğu zaman hemen veteriner hekime başvurmaları gerekir"

Zoonoz hastalıklara da dikkat çeken Altınsoy, "Et alındıktan sonra kesim anında temas şeklinde bulaşabilecek zoonoz hastalıklardan insanlarımızın kendilerini koruması gerekiyor. Kurbanlıklar kesildiğinde yine etle ilgili bir şüphe duyduklarında etin üstünde benekler, odakçıklar olduğu zaman bazı hastalıklara şüphe uyandırdığı zaman veteriner hekime hemen başvurmaları gerekir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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