Kurban Bayramı'nda Yangın: Aile Evsiz Kaldı

Kurban Bayramı'nda Yangın: Aile Evsiz Kaldı
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Kurban Bayramı'nda Yangın: Aile Evsiz Kaldı
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Denizli'nin Kale ilçesinde, kurban kesimi için bahçede bulunan 8 kişilik ailenin evi yangın sonucu hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayram günü evleri yandı

Kurban ile uğraşan ailenin evi yandı

DENİZLİ - Denizli'nin Kale İlçesinde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin bahçede olduğu sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Kale ilçesi Doğan Sokakta bulunan Osman Ülgün'e ait iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 8 kişilik aile kurban kesimi için evin bahçesine indi. Elektrik akşamından çıktığı iddia edilen yangını fark eden aile sakinleri evlerine girmek istedi, ancak yoğun duman nedeniyle giremedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE İÇKE - Yerel
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