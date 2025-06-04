Kurban Bayramı'na İki Gün Kala Sakarya'da Yangın: 17 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Kurban Bayramı'na İki Gün Kala Sakarya'da Yangın: 17 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında, bayrama iki gün kala 17 büyükbaş kurbanlık hayvan telef oldu. Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, yaşadığı kaybın ardından duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Kurban Bayramı'na iki gün kala Sakarya'da yürek yakan bir yangın meydana geldi. Karapürçek ilçesinde gece saatlerinde bir ahırı saran alevler, satışları tamamlanmış 17 büyükbaş kurbanlığı telef etti. Küle dönen ahırın sahibi, yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Selim'e ait çiftlikte saat 02.30 sıralarında başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerle uzun süre mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı ancak geriye yalnızca küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Daha önceden satışı yapıldığı öğrenilen hayvanlardan sadece 2'si kurtarılabildi, diğer 17'si telef oldu. Ahırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, çiftlik sahibi Yılmaz Selim ise bayrama iki gün kala yaşanan acı olaydan duyduğu üzüntüyü anlattı.

"Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm"

Yaşadığı kaybı anlatan çiftlik sahibi Yılmaz Selim, "Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17'si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin, Kurban Bayramı'na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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