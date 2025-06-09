Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Burdur-Ankara Karayolunda Yoğunluk

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Kurban Bayramı tatilini Antalya, Fethiye gibi sahil bölgelerinde ve memleketlerinde geçiren tatilciler dönüş yolunda Burdur- Ankara karayolunda yoğunluk oluşturdu. Burdur'dan 8 saatte 30 binden fazla araç geçtiği öğrenildi.

Bayram tatilinin son gününde evlerine dönmek üzere yola çıkan vatandaşlar, D-650 karayolunun Burdur- Ankara istikametinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Bugün 08.00 ile 16.00 saatleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir yönüne 30 binden fazla araç geçtiği öğrenildi.

Trafiğin güvenli ve akıcı şekilde ilerlemesi için Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda önlemler aldı. Görevli polisler trafik akışını sağlamak için yoğun çaba harcarken, Emniyet Müdürlüğü Drone Timi de havadan görüntüleme yaparak durumu anlık olarak takip etti.

Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.