Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Tekirdağ'da Yoğunlaştı

Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Tekirdağ'da Yoğunlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevresinde geçiren tatilcilerin dönüşüyle Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğun trafik oluştu. Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu güzergahlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban Bayramı tatilini Trakya ve çevre illerde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ- İstanbul karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayramın son gününe girilirken, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, özellikle Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu güzergahlarında uzun araç kuyruklarına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul yolunun bazı noktalarında zaman zaman dur-kalk trafikleri yaşanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri de güzergah üzerinde hem trafik akışını rahatlatmak hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yetkililer, yoğunluğun özellikle bu gece pazartesi öğlen saatlerinde daha da artmasının beklendiğini belirterek, sürücülerin hız yapmaması, emniyet kemerlerini takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.