Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınlarından kabir ziyareti

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınlarından kabir ziyareti
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Ankara'da şehit yakınları ve gaziler Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ankara'da şehit yakınları ve gaziler Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gaziler, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ne sabah saatlerinde gelmeye başladı. Kabir ziyaretinde bulunan aileler, şehit yakınları için dua edip mezarlara çiçek bıraktı.

"Şehit olduğu gün 'Allah'ın senin rızan için harbe gidiyorum' diye dua etti"

Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın babası Canpolat Usta, oğlunun 2018 yılında şehit olduğunu ifade ederek, "Usta, Suriye harekatının yapılacağı gün benimle telefonda görüştü. Kendisine yine 'Oğuz, şöyle niyet edesin; Allah'ım senin rızan için vatanım ve milletim için harbe gidiyorum' dedim. Oğuz da 'babacığım niyetimi yaptım, Allah'ım senin rızan, vatanım ve milletim için harbe gidiyorum' diye dua ettim dedi. Şehadet ikinci gün kendisine nasip oldu. 58 gün sonra kendisi Ankara'ya geldi, şu anda şehitlikte. Bizim adetlerimiz de arife günleri kabir ziyaretleri olunur. Biz de oğlumu ziyarete geldik" diye konuştu.

"Bayram gelince bir parça sevinmek içimden gelmiyor"

Bir diğer şehit babası Şener Muratoğlu ise duygularının anlatılacak gibi olmadığını kaydederek, "Acı bitmiyor, acı devam ediyor ama bir yerde Cenab-ı Allah sabrını veriyor. Her bayram zaten geliyorum, haftanın da 3 günü buradayım. Acı bitmiyor, evlat çok farklı oluyor. En azından ilk gün gibi olmuyorsun, ilk gün için yanıyor. Kan ağlıyorsun, kolay değil. Ben oğlumu kendi elimle kendim toprağa koydum. Bütün şehit aileleri de aynısını söyler hiçbir değişiklik yok. Bayram gelmiş diyorlar ya, bir parça sevinmek içimden gelmiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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