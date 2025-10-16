Haberler

Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'nde Yapıldı

Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'nde Yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali, Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Yarışmada Gaziantep'ten Muhammed Talha Aslın birinci, Kocaeli'nden Mehmet Said Araz ikinci ve Manisa'dan Furkan Enes Kaya üçüncü oldu.

Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali, Kırklareli'nde yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ulu Cami'de düzenlenen yarışmaya kendi bölgelerinde birinci olan 7 erkek hafız katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Uğur Turan, Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi olarak benimseyen nesillerin yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ise, yarışmaların eğitimin bir parçası olduğunu ifade ederek, hafızlara başarılar diledi.

Yarışmada Gaziantep'ten Muhammed Talha Aslın birinci, Kocaeli'nden Mehmet Said Araz ikinci ve Manisa'dan Furkan Enes Kaya üçüncü oldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
