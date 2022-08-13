Haber : Kur'an kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kur'an kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

 - Güncelleme:
Kur'an kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Kilis'te, 2022 yılı yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.

Kilis'te, 2022 yılı yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlemiş olduğu futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Başlama vuruşunu İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yaptığı final maçında İmam Azam Camii Kur'an Kursu, Mehmet Pişkin Yatılı Kur'an Kursu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Günün oynanan diğer müsabakasında ise Koçcağız Köyü Camii Kur'an Kursu, H. Faruk Kayabaş Camii Kur'an Kursu'nu 5-3 mağlup ederek turnuvanın 3'üncüsü oldu.

Futbol turnuvasında ilk 3'e giren takımlara ödüllerinin önümüzdeki hafta verileceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Şahin Futbol Kilis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title