UDEF Türkiye Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Manisa seçmeleri yapıldı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Manisa seçmeleri, MUDER ve EHAD iş birliğiyle yapıldı. Mısırlı hafız Abdelrahman Mohammed birinci oldu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrencilerin katıldığı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Manisa seçmeleri, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) ile Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Manisa Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şubesi'nde düzenlenen seçme programında, farklı ülkelerden Manisa'da eğitim gören öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetlerindeki maharetlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Mısırlı hafız Abdelrahman Mohammed birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Programa Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Akçay, Cebrail Çelik, Kadir İşbay ile Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Dr. Orhan Güzel katıldı. Programda konuşan yetkililer, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının hem ilmi hem de manevi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, misafir öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilerin performanslarının ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere Evrensel Hafızlar Derneği tarafından ödül ve hediyeleri takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
