Geçen yıl 3 camide eda edilen hatimle teravih namazı, bu yıl Kumluca'da 5 camide kılınacak

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçmiş yıllarda 3 camide kılınan hatimle teravih namazı bu yıl 5 camide eda edilecek.

Kumluca Müftülüğü, Ramazan ayı dolayısıyla kapsamlı bir program hazırladı. Bu yıl "Ramazan, Cami ve Hayat" temasıyla idrak edilecek Ramazan ayı ilçede dolu dolu geçecek. Kumluca Müftüsü Bedir Aydın, 11 ayın sultanı Ramazan'ın her gününü planladıklarını belirterek, programın sahur sonrası mukabele ile başlayıp yatsı ve teravih namazıyla sona ereceğini söyledi. Vatandaşların günün farklı saatlerinde mukabelelere katılabileceğini ifade eden Aydın, 41 mahalledeki yaklaşık 100 camide görevli imamlar tarafından mukabele programlarının icra edileceğini kaydetti.

Kırbölge Camii'nde sahurdan sonra sabah namazı öncesi başlayacak mukabele programında; imsak vaktinde ve öğle namazı sonrası İlçe Müftüsü, ikindi öncesi din görevlisi, ikindi sonrası ise hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuyacak. Yatsı namazının ardından hatimle teravih namazı kılınacak. Ayrıca yatsı namazı öncesinde Müftü Aydın, günlük okunan cüzle ilgili kısa sohbet gerçekleştirecek.

Merkez Eski Camii'nde ise müftülük bünyesindeki vaiz tarafından yatsı namazı öncesi vaaz verilecek. Sohbetler merkezi sistemle tüm camilerden dinlenebilecek.

Hatimle Teravih Sayısı Artırıldı

Geçmiş yıllarda 3 camide kılınan hatimle teravih namazının bu yıl 5 camide eda edileceğini belirten Müftü Bedir Aydın, "Önceki yıllarda Kırbölge, Mavikent Yenice ve Sarıcasu Hacı Hüseyinler camilerinde kılınıyordu. Bu yıl Şirlengiç ve Altınyaka Kızılburun camileri de programa dahil edildi. Dileyen kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i namaz içinde hatmetme imkanı bulmasını istedik" dedi.

Son 10 günde itikaf sünnetinin yine Kırbölge Camii'nde yerine getirileceğini ifade eden Aydın, caminin Kadir Gecesi boyunca açık olacağını söyledi. Öte yandan Müftü Aydın, bu yıl fitre miktarının kişi başı en az 240 TL olarak belirlendiğini, imkanı olanların daha fazla verebileceğini belirtti. - ANTALYA