Kulu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları, düzenlenen program ve dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile hac kesin kayıtlarını yaptıran hacı adayları için Kulu Merkez Camii'nde uğurlama programı gerçekleştirildi. Programda İlçe Vaizi Salih Fahri Dağlı tarafından dualar edildi. Konya 7. Kafile kapsamında ilçeden 15 hacı adayının yer aldığı uğurlama töreninde, hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak duygusal anlar yaşadı. Yapılan duaların ardından hacı adayları, hac farizasını yerine getirmek üzere İlçe Müftülüğü tarafından kiralanan minibüsle kutsal topraklara uğurlandı. Programa İlçe Vaizi Salih Fahri Dağlı, müftülük personeli, hacı adayları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 40 gün kutsal topraklarda kalacak hacı adaylarının, Kurban Bayramı sonrasında yurda dönmeleri bekleniyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
