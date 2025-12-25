Küçük yüreklerden büyük dayanışma örneği

Kültür Kurumu İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, küçük yaşlarına rağmen örnek bir dayanışma ve duyarlılık çalışmasına imza atmaya devam ediyor. Öğretmenleri Sunay Çaykesen editörlüğünde geçen yıl çıkardıkları hikaye kitabının gelirini, aynı okulda eğitim gören kanser hastası bir arkadaşlarının tedavisi için bağışlayan minik yazarlar, bu yıl da anlamlı bir projeyle gönülleri fethetti.

Minik yürekler, bu yıl "Benim Hayalim Benim Dünyam - Şiir" adlı şiir kitabını yayımladı. Kitap için 23 Aralık 2025 Salı günü düzenlenen imza gününde elde edilen gelir, DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım adlı arkadaşlarının tedavi masraflarına destek olmak amacıyla kendisine hediye edildi.

Düzenlenen imza gününe Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, şube müdürleri, Okul Müdürü Köksal Budak, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı. Programda Ahmet Sami için oluşturulan bağış standına da destek sağlandı.

Öğrencileri bu anlamlı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, "Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tam merkezinde yer alan bir örnektir. Çocuklarımızın yazma, anlama ve anlamlandırma becerilerinin gelişmesi kadar; toplumsal duyarlılık, yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazanması da son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Köksal Budak da öğrencilerin sergilediği bu davranışın örnek niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Bu yaşta çocuklarımızın böylesine güçlü bir empati ve sorumluluk duygusu geliştirmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Emeği geçen öğretmenimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Sunay Çaykesen ise geçen yıl birinci sınıfta başlattıkları "Benim Hayalim Benim Dünyam" projesini bu yıl şiir kitabıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz bu kitapta hayallerini, umutlarını ve sevinçlerini şiirlerle anlattı. Her mısrada onların iç dünyasına tanıklık edeceğiz. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Çaykesen, öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinden ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti. - ERZURUM