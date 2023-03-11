Diyarbakır'da başıboş köpekler, sürüye saldırdı! 11 keçi telef oldu
Yerel Haberler
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan şahsın keçilerine, başıboş sokak köpekleri saldırdı. 11 keçisi telef olan köylü, yetkililerden yardım istedi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan Mefaret Bulut adlı vatandaşın otlatmaya çıkardığı keçilerine başıboş köpekler saldırdı.
11 KEÇİ TELEF OLDU
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan keçilerden 11'i telef oldu. Yetkililerden yardım isteyen Mefaret Bulut, 10 nüfuslu aileye hayvancılık yaparak baktığını, olayın geçtiğimiz hafta Tepecik Mahallesinde hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada yaşandığını söyledi.
Telef olan keçiler böyle görüntülendi:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel