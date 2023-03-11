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Diyarbakır'da başıboş köpekler, sürüye saldırdı! 11 keçi telef oldu

Yerel Haberler

Diyarbakır'da başıboş köpekler, sürüye saldırdı! 11 keçi telef oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan şahsın keçilerine, başıboş sokak köpekleri saldırdı. 11 keçisi telef olan köylü, yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Tepecik Mahallesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve çobanlık yapan Mefaret Bulut adlı vatandaşın otlatmaya çıkardığı keçilerine başıboş köpekler saldırdı.

11 KEÇİ TELEF OLDU

Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan keçilerden 11'i telef oldu. Yetkililerden yardım isteyen Mefaret Bulut, 10 nüfuslu aileye hayvancılık yaparak baktığını, olayın geçtiğimiz hafta Tepecik Mahallesinde hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada yaşandığını söyledi.

Telef olan keçiler böyle görüntülendi:

Kulp'ta başıboş köpekler 11 keçiyi telef etti

Kulp'ta başıboş köpekler 11 keçiyi telef etti

Kulp'ta başıboş köpekler 11 keçiyi telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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