Kula Devlet Hastanesi'nden Kapsamlı Deprem Tatbikatı

Kula Devlet Hastanesi'nden Kapsamlı Deprem Tatbikatı
Güncelleme:
Kula Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat sayesinde personelin koordinasyon becerileri test edildi ve deprem farkındalığı artırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde hizmet veren Kula Devlet Hastanesi, afet ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Artan deprem risklerine karşı farkındalığı artırmak ve olası bir afet anında koordinasyonun sağlıklı ilerlemesini hedefleyen tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tatbikat senaryosu gereği hastanede deprem meydana geldiği anonsuyla başlayan uygulamada, personel hızla güvenli alanlara yönlendirildi. Sarsıntı sonrası hastane bahçesinde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Sağlık personelleri ve görevliler, afet planına uygun olarak tıbbi malzemeleri belirlenen güvenli bölgelere taşıdı. Senaryonun ilerleyen aşamalarında enkazdan çıkarıldığı varsayılan yaralılar ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastaneye getirildi. Bahçede oluşturulan triyaj ve ilk müdahale alanlarında sağlık ekipleri tarafından yaralılara hızlı şekilde müdahale edildi. Yaralı sevki, acil tedavi, hasta yönlendirme ve ekip koordinasyonu tüm yönleriyle test edildi. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kula Devlet Hastanesi olarak afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyemizi artırmak, çalışanlarımızın koordinasyon ve müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla hastane afet ve acil durum tatbikatını gerçekleştirdik. Bu tür tatbikatlar, olası bir acil durumda hızlı ve doğru adımlar atmamız açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Gerçekleştirilen tatbikat, hem hastane personelinin hem de destek ekiplerinin afet anındaki reflekslerini güçlendirirken, ilçe genelinde de deprem farkındalığının artırılmasına katkı sağladı. Kapsamlı tatbikatın her yıl düzenli olarak tekrarlanacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
