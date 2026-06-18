Kula'da tarihi yapı kalıntısının bulunduğu alan sit alanı olarak tescillendi

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde bulunan 189 ada 9 parseldeki alan, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13 Mayıs 2026 tarihli ve 24437 sayılı kararı kapsamında, söz konusu parselde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen yapı kalıntılarının bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak korunmasına karar verildi. Kurul kararında ayrıca, bölgede bulunan kültür varlıklarının zarar görmemesi amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlar tarafından alınması gerektiği belirtildi. Koruma Kurulu'nun aldığı kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından alanın sit statüsü resmiyet kazanırken, bölgede gerçekleştirilecek her türlü uygulama ve faaliyet ilgili mevzuat hükümlerine tabi olacak.

Yetkililer, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan alanların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı