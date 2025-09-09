Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 kuğu yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi.

Ziyaretçilerin gözdesi haline gelen kuğular, parkın yeni misafirleri oldu. 5 adet gri kuğu yavrusunu gören vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerasına kaydetti. Kuğulara titizlikle bakan görevliler, vatandaşları dışarıdan herhangi bir yiyecek atılmaması konusunda da uyarıyor.

Oğluyla birlikte yeni kuğu yavrularını görmeye geldiğini anlatan Didem Kaplan, "Mutluluk verici. İnşallah bu kışı güzel atlatırlar çünkü soğuk geçiyor Ankara'nın kışları. Ama burada güzel bakıldıklarına eminim. Mümkün olduğunca dışarıdan insanlar müdahale etmesin. Biz de bebeğimizle gelmemize rağmen bir şey vermiyoruz ki güzel bakılıyorlar, dışarıdan bir zarar görmesinler diye. Bebeğim de ilk kez kuğu gördü. Kuğulu park zaten Ankara'nın bir sembolü, kuğular Ankara'nın sembolü. Mutluyuz, keyifliyiz. Bebeğimle mutlu vakit geçiriyoruz. İyi ki Ankara'mızda böyle bir sembol olan bir yer var. Umarım burayı koruruz" dedi.

Kıymet Kırkoç ise yavru kuğuları görmeye geldiğini aktararak, "Çok mutluyuz bahar gibi sanki yeniden canlandı her şey güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Selahattin Akkaş, şehir dışından geldiğini ve kuğu yavrularının kendisine sürpriz olduğunu anlatarak, "Ben Mersin'den geliyorum. Kuğulu Park'ı merak ettiğim için buraya geldim. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık" şeklinde konuştu. - ANKARA