KUDAKA’nın turizm çalıştayları Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da tamamlandı

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi çalışmaları kapsamında Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da düzenlenen çalıştaylar tamamlandı.

Çalıştaylarda kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek bölge turizminin potansiyelini ve gelişim alanlarını değerlendirdi.

Bölgenin mevcut turizm imkanlarının yanı sıra yenilikçi proje önerilerinin de ele alındığı çalıştaylarda, turizmin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.

Çalıştaylardan elde edilen sonuçlar, İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporu'nun hazırlanmasında kullanılacak. Çalıştay çıktılarının, ilerleyen dönemde oluşturulacak destek programlarına da kaynaklık etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı