Küçükçekmece Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayının son günlerinde tüm birimleriyle bayram hazırlıklarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde detaylı bir temizlik çalışması başlattı. İlçe genelinde de periyodik olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız veren ekipler, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Evde bakım yüzleri güldürüyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde bakım hizmetiyle 65 yaş üstü yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan, özel ihtiyaçları dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hizmet çerçevesinde vatandaşlara kişisel bakım ve kuaförlüğün yanı sıra ev temizliği, küçük onarım, tamirat, tadilat desteği veriliyor.

Mezarlıklar, bayram ziyaretine hazırlanıyor

Küçükçekmece'de bayram öncesi mezarlıklarda da temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, vatandaşların bayramdan bir gün önce ve bayram günleri yapacakları kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için çevre düzenlemesi yaparak mezarlıkları ziyaretlere hazır hale getirdi. Küçükçekmece Belediyesi, bayramdan bir gün önce, günü boyunca kentteki 5 mezarlık için ilçe içerisinde ücretsiz servis hizmeti de sunacak. bayramdan bir gün önce Halkalı Marmaray, Sefaköy Metrobüs, Mehmet Akif Mahalle Muhtarlığı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Şehitlik ve mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti

Bayramdan bir gün önce kentteki şehit aileleri de yalnız bırakılmıyor. Saha Çözüm Ekibi'nin ilçede ikamet eden şehit ailelerine ziyaretleri devam ederken, bayramdan bir gün önce Edirnekapı Şehitliği'nde yakınlarını ziyaret etmek isteyen aileler için ilçenin pek çok noktasından ücretsiz servis hizmeti verilecek.

"Bu Ramazan ayını, herkes için daha farklı ve buruk yaşıyoruz"

Küçükçekmece'de Ramazan Bayramı'na eksiksiz bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu Ramazan ayını, herkes için daha farklı ve buruk yaşıyoruz. Aklımız ve gönlümüz afetten etkilenen illerimiz ve hemşerilerimizin yanında. İçinde bulunduğumuz zor günleri dayanışmayla aşacağımıza ve nice bayramları hep beraber ve huzurla kutlayacağımıza sonsuz inanıyorum. Bayramlar, insani değerlerimizin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı zamanlardır. İçerisinde bulunduğumuz kritik zamanlar dolayısıyla, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın, hoşgörünün ayı Ramazan'da, bu kavramların ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladık. Tüm insanlığa; birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaştığımız, yan yana olmanın kıymetini anladığımız, huzurlu bir Ramazan Bayramı diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL