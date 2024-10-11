Küçükçekmece'de Şömine Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece metruk binada bulunan şömine çocuğun üzerine devrildi. Üzerine şömine devrilen çocuk hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Karaçıkmaz Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 6 yaşındaki Yusuf Alparslan Şaz komşunun çocuğuyla daha önce yıkılan gecekondu alanında oyun oyun oynamaya başladı. İddiaya göre yık esnasında yıkılmayan 2 metre 80 santim yükseklikteki şömine alanda oyun oynayan çocukların üzerine yıkıldı. Komşu çocuğu yabancı uyruklu 4 yaşındaki çocuk kendisini kurtarırken, Yusuf yıkıntının altında kaldı. Çocuğunu gören aile şoke oldu. yıkıntının altından çocuğunu çıkartan aile hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen çocuk yolda hayatını kaybetti.

"Evladımı tuğlaların altından aldım"

Olayı anlatan baba Fatih Şaz "Daha önce yapılı olan gecekondu yıkıma uğradı. Kentsel dönüşüm şeklinde Mart ayında sökümü yapılıp yıkıldı. Burada şömine vardı. 2 metre 80 santim. Ne kadar engel olsak da çocuklarımızın görmediğimiz anda çocuklar buraya giriyor. Burada aracımla ilgileniyorum. Arabayı beraber temizleyelim dedim. Ben oyun oynayacağım dedi. Yanımdan uzaklaştı evin önünde oyna dedim. Komşunun 4 yaşındaki oğluyla birlikte bahçeye girmişler. Bahçeye girdikten sonra gürültüyü duyduk. Şömine çocuklarımızın üzerine yıkıldı. Komşunun oğlu kendini kurtarmış ama, benim evladımı tuğlaların altından aldım. Aldığımda ses gelmiyordu. Dilini ağzından aldıktan sonra nefes almaya başladı. Hastaneye giderken yolda vefat etti. Burada önlem almayan mülk sahibi, müteahhit sorumluları kimse hangi kamu ve kuruluş hangi şahsiyet bunların hepsini gereken cezayı almasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL