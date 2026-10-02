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Küçükçekmece'de E5'te asfalt çalışması ulaşımı aksattı, kuyruk Yenibosna'ya ulaştı

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İstanbul Küçükçekmece'de E5 kara yolunun Avcılar yönü, Cennet Mahallesi'ndeki asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle oluşan yoğunluk Yenibosna'ya kadar uzandı, sürücüler çalışmanın zamanlamasına tepki gösterdi.

İstanbul Küçükçekmece'de E5 kara yolunun Avcılar yönü, Cennet Mahallesindeki asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle bölgede uzun kuyruklar oluşurken, trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar uzandı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde D-100 kara yolunun Avcılar yönü, İstanbul Yol Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle bölgede uzun kuyruklar oluşurken, trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar uzandı. Çalışmanın, ana yolun orta şeridindeki asfaltta meydana gelen bozulmanın giderilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi. Ana yolun kapatılması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafikte bekleyen sürücüler, çalışmanın zamanlamasına tepki gösterdi. Yaz tatili döneminde yapılmayan yol çalışmasının, kent genelinde okulların açılmasıyla birlikte başlatılmasını eleştiren sürücüler, yoğunluğun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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