Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi

Küçük Onur'un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa olayının failini ortaya çıkaran emniyet personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

 - Güncelleme:

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa olayının failini ortaya çıkaran emniyet personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kızıltepe ilçesinde 20 Temmuz tarihinde yaşanan üzücü olayda 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden 'yorgun mermi' sonucu ölümüne sebep olan zanlının ortaya çıkarılıp yakalanmasını sağlayan emniyet personellerine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam tarafından başarı belgesi verildi.

Kaymakam Çam, olaydan sonra yaptığı açıklamada, failin yakalanmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Kaymakam Çam, Olayın failinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü personellerini, İlçe emniyet müdürü Cenk Gedik ile birlikte makamında kabul ederek kendilerini tebrik edip başarı belgesi ile ödüllendirdi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Çam Kızıltepe Hisarcık Mardin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title