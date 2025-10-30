Küçük Öğrenciler Kan Bağışının Önemini Vurguladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde minik öğrenciler kan bağışının önemine dikkat çekti.

Kızılay Haftası kapsamında Ekrem Çifçi İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde kan bağışı standı açılırken, mini öğrenciler de hazırladıkları programda kan bağışının önemine dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Barış Dolaş, geleceğin kan bağışçısı öğrencilere teşekkür ederek "29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası münasebetiyle bizleri misafir ettiğiniz için tüm hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyorum. Hepimiz biliyoruz ki, kanın tek kaynağı insan. Hiç bir şekilde üretilemeyen, tarlada yetiştirilemeyen ve satın alınamayan hayati bir sıvı. Kan vücudun en büyük organıdır. Kızılay Haftası münasebetiyle okullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz kan bağışları ile beraber belki on binlerce insanın hayatına dokunmaya vesile olmaya çalışıyoruz. Yani siz değerli öğrencilerimiz, annelerini, babalarını, dayılarını, komşularını kan bağışına davet ederek insanların hayatını kurtarıyorsunuz. Kurtardığınız bu hayatlardan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından minikler Kızılay Marşı'nı söyleyerek hazırladıkları pankartlarla da kan bağışının önemine dikkat çekti. Halk oyunları gösterisinin ardından veliler, öğretmenler ve çevredeki vatandaşlar da hazırlanan standı ziyaret ederek kan bağışında bulundu. - AYDIN