Küçük İpek'in Merhameti: Tilkiyi Kurtarmak İçin Savaş Açtı

Safranbolu'da, tavuklara zarar veren tilkiyi yakalamak için kurulan kafeste yakalanan tilkiye merhametle yaklaşan 7 yaşındaki İpek Oğuzhan, 'Empati yaptım, onu kendi yerime koydum' diyerek yürekleri ısıttı. İpek, hayvanlara olan sevgisiyle veteriner olmak istediğini belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalledeki tavuklara dadandığı için kurulan kafesle yakalanan tilkiye gösterdiği merhameti ile yürekleri ısıtan küçük İpek, "Empati yaptım, onu kendi yerime koydum" dedi.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir süredir tavuklara zarar veren tilkiyi yakalamak için vatandaşlar tarafından kafes kuruldu. Sabah saatlerinde tuzağa yakalanan tilki, mahalle sakinleri tarafından bulundu.

Tilkiyi görmek için olay yerine gelen 7 yaşındaki İpek Oğuzhan'ın sözleri yürekleri ısıttı. Tilkiyi kafeste gören küçük kız, babasına "Baba çok tatlı, onun yakalanmaya hakkı yok. Onun da annesi veya çocukları vardır" diyerek seslendi. O anlar çevrede bulunanları duygulandırdı.

"Empati yaptım, onu kendi yerime koydum"

Hayvanlara karşı sevgisiyle dikkat çeken İpek Oğuzhan, "Tilkiyi ilk gördüğümde seveceğim için mutlu oldum. Sonra kafeste olduğu için üzüldüm. Çünkü o da bir anne ve çocukları vardır. Empati yaptım, onu kendi yerime koydum" ifadelerini kullandı.

Küçük İpek, hayvanları çok sevdiği için büyüyünce veteriner olmak istediğini söyledi. İpek'in babası Mustafa Oğuzhan ise, "Bir süredir mahallemizde tavuklara zarar veren tilki vardı. Ona zarar vermeden nasıl yakalayabiliriz diye düşündük. Bunun üzerine bir kafes kuruldu. Tilki kafese yakalandıktan sonra kızımla birlikte yanına gittik. Kızım çok merhametli bir çocuk, çok üzüldü. Tilkiye yiyecek verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Görevliler gelerek tilkiyi teslim aldı ve doğal yaşam alanına bıraktı" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
