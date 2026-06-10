Çocukluğunun hatıralarını atık malzemelerle yeniden canlandırdı

Erzurum'da yaşayan 56 yaşındaki kuaför Yılmaz Küçükoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarının en büyük simgelerinden biri olan tarihi Dadaş Sineması'nı minyatür bir maketle yeniden yaşattı.

49 yıldır kuaförlük yapan Yılmaz Küçükoğlu, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirerek, tarihi Dadaş Sineması'nın minyatürünü yapmaya karar verdi. Küçükoğlu, hafızasındaki Erzurum'u canlandırmak için eski araba modellerinden dükkanların pencerelerine asılan portrelere, duvar detaylarından yollara kadar her şeyi minyatür boyutlara sığdırdı. Yılmaz Küçükoğlu'nun 6 ayda yaptığı makette en dikkat çeken unsur ise dönemin ruhunu yansıtan özel ışıklandırma sistemi oldu. 1980'li yılların Cumhuriyet Caddesi'ndeki gece ışıklandırmasını ve sokak lambalarını birebir yapan Küçükoğlu, çalışmasında tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullandı.

"Atıklardan oluşan yaklaşık 25 bin obje kullandım"

Çocukluğunun geçtiği o ruhu yeniden canlandırmak istediğini belirten Yılmaz Küçükoğlu, maketi tek bir fotoğraftan ve kendi hafızasından yola çıkarak hazırladığını söyledi. Küçükoğlu, "Eser Erzurum Dadaş Sineması, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir yapı. Pandemi döneminde maket çalışmalarına başladık. Burası çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği bir yer olduğu için bu eseri yapmak istedim. Çünkü artık atıl durumda kalan, yok olmaya yüz tutmuş bir yerdi. Elimizdeki bir kare fotoğraftan ne kadar yola çıkabiliriz, bize nasıl kaynak olabilir diye düşündük. Hafızamızda kalan detaylarla çalışmayı sürdürdük. İçerisindeki kasetçiler, stüdyolar, sosisçiler, sinema salonu. Zaten başlı başına Türkiye'de sayılı salonlardan biriydi. Seyyar satıcısından boyacısına, tatlıcısından tostçusuna kadar herkesin bulunduğu çok aktif bir yerdi. Benim için adeta bir İstiklal Caddesi gibiydi. Şu anda İbrahim Erkal Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Bu çalışma yaklaşık 6 ayımı aldı. Tamamı geri dönüşüm ve atık malzemelerden oluşan yaklaşık 25 bin objeyi kullandım. En küçük parçaları bile değerlendirdik. İlk bakışta neye ait olduğu hissediliyor ama arka planında çok farklı malzemeler bulunuyor. Bu çalışma bize ilham verdi. Şimdi ise Yoncalık Mahallesi üzerine çalışıyorum. Orası da benim çocukluğumun, çıraklığımın geçtiği mahalle. Eski Erzurum'un otobüs duraklarının bulunduğu, şehrin bütün otobüslerinin kalktığı son durak noktalarından biriydi. Şimdi orayı da aynı şekilde çalışıyorum. Uzun vadeli bir proje ama tamamlamak istiyoruz" dedi.

Yeni hedefi eski Yoncalık Mahallesi

Dadaş Sineması maketiyle büyük beğeni toplayan Küçükoğlu, Erzurum'un kaybolan değerlerini yaşatmaya devam edeceğini belirtti. Şimdiki hedefinin çocukluğunun ve çıraklık yıllarının geçtiği eski Erzurum'un ana otobüs durağı olan Yoncalık Mahallesi olduğunu söyleyen usta zanaatkar, bu uzun vadeli projeyi de tamamlayarak Erzurum'ün kültür mirasına katkı sunmayı amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı