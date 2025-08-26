Kruvaziyer Gemisi Türk Bayrağı İle Çanakkale'yi Selamladı

Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken gövdesindeki ışıklarla Türk bayrağı oluşturdu. Geminin geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Boğazı'ndan dün saat 22.00 sıralarında Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre uzunluğundaki 2 bin 572 yolcu kapasiteli 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi geçiş yaptı. Çanakkale önlerine gelen kruvaziyer gemisinin ışıkları Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı. Çanakkale'yi Türk bayrağı ile selamlayan geminin boğazdan geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
