Kruvaziyer Gemisi Türk Bayrağı İle Çanakkale'yi Selamladı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi gövdesindeki ışıklarla Türk bayrağı oluşturdu.

Çanakkale Boğazı'ndan dün saat 22.00 sıralarında Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre uzunluğundaki 2 bin 572 yolcu kapasiteli 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer gemisi geçiş yaptı. Çanakkale önlerine gelen kruvaziyer gemisinin ışıkları Türk bayrağı şeklinde ışıklandırıldı. Çanakkale'yi Türk bayrağı ile selamlayan geminin boğazdan geçişi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - ÇANAKKALE