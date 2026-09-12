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KPSS’ye son dakika yetiştiler

KPSS’ye son dakika yetiştiler
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Eskişehir’de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) bazı öğrenciler son dakika yetişti.

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) bazı öğrenciler son dakika yetişti.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar ise koşarak son anlarda yetişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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