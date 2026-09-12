Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik zam 12 Eylül itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla benzinin litresi İstanbul'da 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL, İzmir'de 81,52 TL'ye yükselirken, doğu illerinde fiyatların 82,88 TL'ye kadar çıktığı belirtildi.
- Benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik zam 12 Eylül 2026 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
- Zammın ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL, İzmir'de 81,52 TL oldu; Doğu illerinde fiyatlar 82,88 TL'ye kadar çıktı.
- Fiyat artışının nedeni ABD-İran gerilimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği aksamaları ve azalan petrol sevkiyatlarının küresel petrol fiyatları üzerindeki baskısı olarak gösterildi.
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle benzinin litre fiyatına yapılan 3,20 TL'lik zam, 12 Eylül 2026 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR VE DOĞU İLLERİNDEKİ DURUM
Akaryakıt fiyatlarındaki yeni artışın devreye girmesiyle birlikte pompaya yansıyan 3,20 TL'lik zammın ardından üç büyükşehirde de 80 TL sınırı aşılmış oldu. Güncellenen tarifeye göre benzinin litre fiyatı İstanbul'da 80,12 TL'ye, Ankara'da 81,25 TL'ye, İzmir'de ise 81,52 TL'ye yükseldi. Doğu illerinde fiyatların 82,88 TL seviyesine kadar çıktığı belirtilirken, akaryakıt fiyatlarının nakliye maliyetlerine bağlı olarak şehir, ilçe ve istasyonlara göre küçük çaplı farklılıklar gösterebildiği ifade edildi.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE KÜRESEL BASKI
Fiyat artışının arka planında petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yer alıyor. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksamalar ve azalan petrol sevkiyatları, küresel petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü ciddi bir baskı oluşturdu.
EYLÜL AYINDAKİ İKİNCİ BÜYÜK ARTIŞ
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol kurları ve döviz piyasasının yanı sıra yurt içi vergi düzenlemeleri de belirleyici rol oynuyor. Tüketiciler, eylül ayı içerisinde üst üste gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Benzindeki son yüksek tutarlı artışlardan biri 4 Eylül tarihinde gerçekleşmiş; bu düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 2,57 TL, motorine ise yaklaşık 7,79 TL zam yapılmıştı. Son gelen 3,20 TL'lik artışla birlikte akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş ivmesi devam etti.