Osmanlı'nın 'zimem defteri' geleneği Kozan'da yaşatılıyor

Osmanlı'dan günümüze uzanan 'zimem defteri' geleneği Adana'nın Kozan ilçesinde yaşatmaya devam ediyor. Ramazan ayında gelenek çerçevesinde 3 bakkaldaki veresiye defterindeki borç kapatılırken, toplam 30 bin TL ödeme yapıldı.

Kozan Bakkallar ve Bayiler Odası'nın öncülüğünde Osmanlı döneminde borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği 'zimem defteri' geleneği yaşatılıyor. Geleneğin uygulanmasıyla Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin bakkala olan borçları kapatıldı.

"Borçları kapatmaya sürdürüyoruz"

Kozan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Kemal Yıldırım, Ramazan ayı başında hayırseverlere çağrı yaparak başlattığı geleneğin kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde 3 bakkalda borç kapama işlemi gerçekleştirdik ve kapatılmaya devam ediliyor. Bu geleneği yürüten, destek veren herkesten Allah razı olsun. Toplamda 30 bin TL ödeme yaptık ve çalışmalarımız sürüyor. Hayırseverlerimizin adına kırsal mahallelerdeki bakkallara giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sadaka ve zekat yoluyla borçlarını kapatmaya sürdürüyoruz" dedi.

Esnaf Cumali Türksev bir ihtiyaç sahibi ailenin 2 bin TL'lik borcunun silindiğini, Osmanlı geleneğinin yeniden uygulanmasının esnaf ve vatandaşlar içinde güzel bir uygulama olduğunu kaydetti.

Mahalle bakkalı Zekeriya Gök ise hayırseverlere teşekkür ederek, "İhtiyaç sahibi olup borcu olan bazı vatandaşlarımızın borcu ödendi. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı