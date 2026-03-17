Osmanlı'nın 'zimem defteri' geleneği Kozan'da yaşatılıyor

Osmanlı'nın 'zimem defteri' geleneği Kozan'da yaşatılıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde Ramazan ayında uygulanmaya devam eden 'zimem defteri' geleneği ile ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları kapatıldı. Toplamda 30 bin TL ödeme yapılarak, hayırseverler tarafından desteklenen bu uygulama, Osmanlı döneminden miras bir yardımlaşma geleneği olarak yaşatılıyor.

Osmanlı'dan günümüze uzanan 'zimem defteri' geleneği Adana'nın Kozan ilçesinde yaşatmaya devam ediyor. Ramazan ayında gelenek çerçevesinde 3 bakkaldaki veresiye defterindeki borç kapatılırken, toplam 30 bin TL ödeme yapıldı.

Kozan Bakkallar ve Bayiler Odası'nın öncülüğünde Osmanlı döneminde borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği 'zimem defteri' geleneği yaşatılıyor. Geleneğin uygulanmasıyla Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin bakkala olan borçları kapatıldı.

"Borçları kapatmaya sürdürüyoruz"

Kozan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Kemal Yıldırım, Ramazan ayı başında hayırseverlere çağrı yaparak başlattığı geleneğin kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde 3 bakkalda borç kapama işlemi gerçekleştirdik ve kapatılmaya devam ediliyor. Bu geleneği yürüten, destek veren herkesten Allah razı olsun. Toplamda 30 bin TL ödeme yaptık ve çalışmalarımız sürüyor. Hayırseverlerimizin adına kırsal mahallelerdeki bakkallara giderek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sadaka ve zekat yoluyla borçlarını kapatmaya sürdürüyoruz" dedi.

Esnaf Cumali Türksev bir ihtiyaç sahibi ailenin 2 bin TL'lik borcunun silindiğini, Osmanlı geleneğinin yeniden uygulanmasının esnaf ve vatandaşlar içinde güzel bir uygulama olduğunu kaydetti.

Mahalle bakkalı Zekeriya Gök ise hayırseverlere teşekkür ederek, "İhtiyaç sahibi olup borcu olan bazı vatandaşlarımızın borcu ödendi. Hayırlı olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!