Köylülerin taş ocağı eylemi

Köylüler, köylerindeki taş ocağının kaldırılmasını istiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da köylüler, köylerinin yanında faaliyet gösteren taş ocaklarından oldukça şikayetçi olduklarını dile getirerek eylem yaptı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan Kayatepe (Rezip) köyü sakinleri, köylerinin yakınlarında bulunan taş ocaklarından dolayı kaynak sularının zarar gördüğünü, her gün asbestte maruz kaldıklarını ve aynı zamanda bahçelerinde bulunan meyvelerin ise tozdan geçilmediğini dile getiren köylüler, doğalarının yok edilmemesini isteyerek taş ocağında basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasını köylüler adına okuyan Mahmut Teleş, "Bizler Rezip köyü sakinleri olarak her gün asbest maddesi solumak ve kanser olmak istemiyoruz. Köyün içerisindeki bu taş ocağının acilen kaldırmasını bekliyoruz. Burası sizin gördüğünüz gibi sadece para fışkıran bir kaya yığını değildir. Burası yaşam hakkımız, burası ciğerlerimiz, burası çocuklarımızın geleceği, mirasımız, atalarımızın yadigarı, hatıralarımız, köyümüzün vitrini, bülbül seslerinin yankılandığı, kekliklerimizin atıştığı hazinemizdir. Herkes şunu çok iyi bilsin ki bizleri zorlasalar da bu topraklardan göç etmeyeceğiz. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler buradaki taş ocağının biran önce kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.