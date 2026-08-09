Gölpazarı'nda Köy İhtiyaçları ve Projeler Masada

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Can Doğan ve beraberindeki heyet, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede ilçeye bağlı köylerde yaşanan altyapı sorunları, yangından zarar gören köylerde sürdürülen çalışmalar ile yapımı devam eden TOKİ projelerindeki son durum ele alındı. Toplantıda ayrıca köylerin öncelikli ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe genelinde devam eden yatırımların etkin şekilde sürdürülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakam Onur Titiz, "İlçemizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımları yakından takip ediyoruz. Özellikle köylerimizin altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, yangından etkilenen yerleşim yerlerimizde yürütülen çalışmaların hızla tamamlanması ve devam eden TOKİ projelerinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi büyük önem taşıyor. Bu süreçte kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı