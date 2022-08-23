Köyceğizli Kasap: 10 Liralık Kıyma İstiyorlar, Makineden Bile Çıkmıyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde esnafın sorunlarını diledi. Köyceğiz’de kasaplık yapan bir kadın, "Artık, fiyatlar çok pahalı diye, bir kilo alan yarım kilo alıyor, yarım kilo alan 250 gram alıyor. 10 liralık kıyma istiyorlar, onlar makineden bile çıkmıyor" dedi.

ESMA TURAN

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde esnafın sorunlarını diledi. Köyceğiz'de kasaplık yapan bir kadın, "Artık, fiyatlar çok pahalı diye, bir kilo alan yarım kilo alıyor, yarım kilo alan 250 gram alıyor. 10 liralık kıyma istiyorlar, onlar makineden bile çıkmıyor" dedi.

Süleyman Girgin, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve partilerle birlikte Köyceğiz'deki bir pazarı ziyaret etti. Girgin, "Köyceğiz ilçe örgütümüz ile birlikte pazar yerini geziyoruz. İlçe başkanım diyor ki 'Önceden bu yollar çok kalabalıktı, yürüyemezdik'. Ama şu anda alım gücünün olmamasından dolayı müşteri de azalmış esnaf da dertli" diye konuştu.

Pazarda kıyafet satan bir esnaf, "Turist olmazsa bizim tezgah açma şansımız yok. Yerli halkın alışveriş yaptığı yok. Geçen sene 60-70 liraya sattığımız ürün, bu sene 200 lira oldu, 3-4 kat arttı. Bizim giderlerimiz de arttı. Geçen sene 6 lira olan mazot, 25 lira. Bu giderlerimiz çoğaldıkça bizim de fiyatlarımız artıyor, artınca da halkın alım gücü yok" dedi.

"ÇARKI DÖNDÜRMEK ARTIK ÇOK ZOR"

Süleyman Girgin'in ziyaret ettiği bir kasap ise şunları söyledi:

"Artık, fiyatlar çok pahalı diye, bir kilo alan yarım kilo alıyor, yarım kilo alan 250 gram alıyor. 10 liralık kıyma istiyorlar, onlar makineden bile çıkmıyor yani. Herkes çok haklı. Biz, anlatırken ayrı zorlanıyoruz, satarken ayrı zorlanıyoruz. Ben mecburum alacağım, temel ihtiyaç bu da. Artık alışlar düştü. Aldığımız şeyin kalitesinden ödün vermemek için az satıyoruz. Çarkı döndürmek artık çok zor."

"BAZEN AĞLIYORUM"

Başka bir üretici de "Markete gidiyoruz, üç tane şey alıyoruz, 100-300 lira tutuyor. Başka şey de alamıyoruz eve. Ağlıyorum ben bazen. Mesela önceden kahvaltılık peynir alıyorduk, şimdi almayı bıraktık. Gerçekten alamıyorum. Mazot da çok yüksek, memnun değiliz. Patlıcanı getiriyoruz pazara, satamıyoruz. Şu anda patlıcanın fiyatı 5 lira ama almıyor vatandaş" diye konuştu.