Haberler

Köyceğiz'de Tazelenme Üniversitesi'nden Sene Sonu ve Mezuniyet Kahvaltısı

Köyceğiz'de Tazelenme Üniversitesi'nden Sene Sonu ve Mezuniyet Kahvaltısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitimini sürdüren Tazelenme Üniversitesi'nde sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programı düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitimini sürdüren Tazelenme Üniversitesi'nde sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde bulunan Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü öğrencileri Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında bulunan kafede sene sonu ve mezuniyet kahvaltısı programında buluştu. Kahvaltı programı açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Köyceğiz Kampüsü öğrencilerinin oluşturduğu koro sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna tarafından program sonunda okulda 4 yılını tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet cüppelerini giyen öğrenciler keplerini fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ener yaptığı açıklamada; "Okulumuzun sene sonu tatile girecek olması nedeniyle arkadaşlarla hep birlikte olup hem öğretmenlerimize teşekkür etmek hem de 2019 yılından bu yana yıllardır aksatmadan devam ederek 4 yılını tamamlamış arkadaşlarımıza mezuniyet töreni düzenlemek için kahvaltı etkinliği hazırladık. Törende Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi olarak ilk mezunlarımız için mezuniyet belgesi takdim ettik. Ayrıca mezuniyet cüppelerini giyen öğrenciler için kep fırlatma töreni gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın heyecanı görülmeye değerdi. Bu arkadaşlarımız devam etmek isterlerse Yüksek, doktora ve profesörlük unvanları için yarışacaklar ileri yıllarda. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil

Çok konuşulacak liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı