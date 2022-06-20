Köyceğiz'de vatandaşın sorunu 'Halk Toplantıları'nda değerlendiriliyor - Haberler

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Köyceğiz'de vatandaşın sorunu 'Halk Toplantıları'nda değerlendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de vatandaşın sorunu 'Halk Toplantıları'nda değerlendiriliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir anlatabilmeleri için başlatılan Halk Toplantıları, devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından vatandaşların sorunlarını ve taleplerini birebir anlatabilmeleri için başlatılan Halk Toplantıları, devam ediyor.

Köyceğiz'in Sultaniye, Çandır ve Ekincik Mahallelerinde halk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın yanı sıra Kaymakamlık ve Belediye birim müdürleri de katılırken, vatandaşlar Maslak'a ve Ceylan'a taleplerini iletti. Kaymakamlık ve Belediye olarak en uzak köşedeki vatandaşa hizmet götürme noktasında neler yapılabileceği konusunda iş birliği yaptıklarını kaydeden Maslak, "Halkla buluşma toplantılarımızın amacı da resmi kurumlarla halkımızın arasındaki bağı güçlendirmek ve sorunları birinci elden dinlemek. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaları bizim için önemli ve değerlidir. Bizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetindeyiz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Ceylan Kaymakamlık Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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