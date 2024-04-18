Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yıldönümü kutlandı

Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya'da Eğitim İş ve Eğitim Sen ortaklaşa basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Türkiye, Anadolu yani kırsaldan oluşuyor, tarım toplumu. Tarım toplumunu sanayi toplumuna çevirmenin en güzel yolu tarım sanayisinden yararlanmak. Köy enstitüleri bu amaçla kurulmuştur" dedi.

Malatya'da Köy Enstitüleri'nin 84. kuruluş yıldönümü nedeniyle Eğitim Sen Şube Başkanı Nevzat Millioğulları ve Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara atıl durumda bulunan eski Öğretmen Okulu Binası önünde açıklama yaptı.

"OSMANLI'DAN TÜRKİYE'YE 40 BİN KÖY GEÇTİ"

Nevzat Millioğulları şunları söyledi:

"Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti Devletine geçen 40 bin köy vardır ve bu 40 bin köyün 2 bininde öğretmen vardır. 1936'ya kadar bu süreç sürmüştür ama bu çaba yeterli gelmemiştir. Sadece 3 bin köye çıkarılmış öğretmenin olduğu köyler. Bilim kati doğrular götürmez, sürekli değişkendir. Aslında günümüze uyarlarsak bugün içinde yaşadığımız eğitimin sorunları, toplumun gelişmemesi, yaşadığımız bu açlık Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bu uygulamalar buna dahi cevaptır. Türkiye, Anadolu yani kırsaldan oluşuyor, tarım toplumu. Tarım toplumunu sanayi toplumuna çevirmenin en güzel yolu tarım sanayisinden yararlanmak. Köy enstitüleri bu amaçla kurulmuştur.

"KAPATILDIĞINDA 22 ENSTİTÜ VARDI"

Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ise şunları söyledi:

"Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra en önemli sorun olarak gördüğü eğitim sonunu çözmenin en önemli yöntemlerinden birisidir. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Türkiye'de kadınlarda okuma yazma oranı binde 2; erkeklerde yüzde 6 civarındaydı. Bu çok düşük bir rakam. Bunu bir an önce yükseltmenin yolları aranmıştır ve Köy Enstitüleri kurulmuştur. Kapatıldığında Türkiye'de 22 Köy Enstitüsü vardır. Gerçekten oradan yetişen öğretmenler sadece öğretmen değildir."