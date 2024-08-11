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Kosovalı Mami Can, Elazığ'da düğünlere renk katıyor

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Elazığ'da düğünlerde davul çalan Kosovalı Mami Can lakaplı Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında günde ortalama 4 düğüne çağırılan Mami Can, kafasında meşale, ağzında çift davul ile düğünlere renk katıyor.

Elazığ'da düğünlerde davul çalan Kosovalı Mami Can lakaplı Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında günde ortalama 4 düğüne çağırılan Mami Can, kafasında meşale, ağzında çift davul ile düğünlere renk katıyor.

Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. 'Kosovalı Mami Can' lakabıyla tanınan Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor. Ayrıca, üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, bir anda yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Uçkaç, davetlileri coşturdu. Bir günde ortalama 4 düğüne giden çılgın davulcu, düğünlerin en sevilen ve renkli ismi oluyor.

Bölgede sevildiğini dolayısıyla düğünlere renk katmaya çalıştığını belirten Mami Can, "15 senedir bu işi yapıyorum. Elazığ halkı beni çok seviyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni düğünlerine özel olarak çağırıyorlar. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde çok arayan oluyor. Yoğunluğum var diye de gidemiyorum. Şu an düğünde gördüklerinizin çoğu Almanya, Avusturya ve İtalya'dan benim için geldiler. Komik hareketlerim de olduğu için insanlar beni seviyor" dedi.

Düğünlerine çağırdıkları Mami Can'ın şovunu beğendiklerini dile getiren Aziz Acıklı, "Mami Can bölgemizde böyle güzel düğünlere renk katan bir arkadaşımızdır. Kesinlikle herkese tavsiye ederiz. Daha öncesinden tanıyoruz ve bütün düğünlerimize de çağırıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed Şahin Şölen Yerel Yaşam Güncel Haberler

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