Köşk'te modern düğün salonunda sona gelindi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde belediye tarafından Altıeylül Mahallesi'nde yapımına başlanan düğün salonunda sona gelindi. Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla yeni düzenlemeler yapılırken, düğün salonu açılmak için gün sayıyor.

Köşk Belediyesi tarafından Altıeylül Mahallesi'nde yapımı tamamlanan düğün salonunda sona gelindi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla harekete geçen ekipler son çalışmalarını sürdürürken, salon da açılmak için gün sayıyor. Projeye yapılan eklemelerin ardından salonda soğuk hava deposu, çay ocağı, bay-bayan tuvaletleri, trapez çatı örtümü, alan beton kaplama ve park etrafının tel örgü ile kapatılması çalışmaları da titizlikle tamamladı. Boya ve badana işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Altıeylül Düğün Salonu'nun düğün sezonuna yetiştirilerek bayramdan sonra hizmete gireceği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel