Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yaşlılar Haftası'na Özel Ziyaret

18-24 Mart Yaşlılar Haftası ve Ramazan Bayramı öncesi Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek, yaşlı çınarlar ile bir araya geldi.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında 18-23 Mart Yaşlılar Haftası ve Ramazan Bayramı öncesi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın, öğretmen Nihal Uluat ve Serdaroğlu Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öz birlikteliğinde düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri huzurevini ziyaret ederek yaşlıları ve engelli bireyler ile güzel ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada "Ziyaretimizde, okulumuzun Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri çırak öğrencilerimiz, huzurevi sakinlerinin kişisel bakım ve tıraş işlemlerini büyük bir özenle gerçekleştirdi. 'Ben Her Yerde Varım' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, öğrencilerimizin duyarlılığı ve içtenliği, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüme dönüşerek gönüllere dokundu. Projemiz, sosyal sorumluluk bilincini artırmanın yanı sıra öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışmanın önemini de bir kez daha hatırlattı. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarımıza devam edecek, toplumun her kesimine sevgi ve dayanışma götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - AYDIN