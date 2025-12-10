Haberler

Köşk'te eğitim merkezi kursları denetlendi

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Merkezi işbirliği ile açılan kursları yerinde denetleyerek kursiyerlerle bir araya geldi ve başarılar diledi.

Müdür Karataş, kurs usta öğreticilerden bilgi alıp, kursiyerlerle sohbet etti, taleplerini dinledi, kursiyerlerin elde ettikleri becerileri izleyerek başarılar diledi.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş yapılan denetim ziyareti sonrası, "Öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmenin yanı sıra yeteneklerinin gelişmesine de büyük önem veriyoruz. Çünkü her öğrencinin yeteneklerine uygun bir sanatının olması bütüncül bir eğitim sisteminin tamamlayıcısıdır. Köşk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile Köşk Gençlik Merkezi işbirliğinde açılan sportif, sanatsal, zeka ve akıl oyunları kurslarını yerinde inceleyerek öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Öğrencilerimiz kazandıkları becerileri sergilerken en az onlar kadar bizlerde gururlandık. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" yazılı açıklamasında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
