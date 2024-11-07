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Koruyucu Aileler İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Koruyucu Aileler İçin Eğitim Programı Düzenlendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu ailelere yönelik eğitim programı düzenleyerek aile kavramının önemine dikkat çekti. Programda çeşitli konularda eğitim verildi ve katılanlara sertifika takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu ailelere yönelik eğitim programı düzenledi.

Palandöken Sosyal Hizmet Merkezinde düzenlenen eğitim programı saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temeli, huzurlu ve güçlü bir geleceğin güvencesi olduğunu belirterek, koruyucu ailelerin eğitimine önem verdiklerini söyledi.

Aile kavramının önemine değinen Aykut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de sıklıkla vurguladığı gibi, aile, barış ve huzur dolu bir dünyanın teminatıdır. Çocuklarımızın sevgiyi, güveni ve şefkati hissederek büyüdüğü bu yuvalar, toplumumuzun geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Bugün burada, çocuklarımız için güven dolu bir yuva sağlayan siz değerli koruyucu ailelerimizle bir aradayız. Dünyada ailenin öneminin sorgulandığı ve bu kutsal kurumun küresel tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, insanlığın bu en değerli kalesini korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu görevde siz koruyucu ailelerimizin rolü paha biçilemezdir. Devletimiz, çocuklarımızın hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılayarak onların en iyi şartlarda büyümelerini sağlamak için gereken tüm desteği vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu konudaki duyarlılığı, bugün burada gerçekleşen etkinlikle bir kez daha somut hale gelmektedir. Siz değerli koruyucu ailelerimize, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamada rehberlik ediyor ve onlara hayat yolculuklarında eşlik etme görevini birlikte üstleniyoruz. Açtığınız bu sıcak yuvalar, çocuklarımızın güvenle, sevgiyle ve umutla büyümesini sağlıyor. Onlara sunduğunuz her bir destek, toplumumuzun geleceğine yapılan en büyük katkılardan biridir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, yanınızda olduğumuzu ve her türlü destek için daima hazır olduğumuzu da bilmenizi isteriz. Ayrıca, korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek için Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle, evlatlarımızla koruyucu ailelerimizi buluşturacak gönül köprüleri kurmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu anlamlı ve kutsal görevi üstlendiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Koruyucu aileler ise koruyucu aile olmanın önemli bir toplumsal görev olduğunu belirterek, ASH İl Müdürü Aykut'a koruyucu ailelere duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

Daha sonra koruyucu ailelere meslek elemanları tarafından bağlanma ve gelişim, yaşam düzeni, beceri kazanma, travma ve iyileşme, ergenlik, bağımlılığı anlama ve yaklaşım, sağlıklı geçişler, güçlenme ve stresle başa çıkma konu başlıklarında eğitimler verildi.

Programda ayrıca eğitime katılan koruyucu ailelere ASH İl Müdürü Aykut tarafından sertifika verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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