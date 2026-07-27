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Kütahya'da Koruyucu Aileler ve Çocuklar Protokolle Aynı Sofrada Buluştu

Kütahya'da Koruyucu Aileler ve Çocuklar Protokolle Aynı Sofrada Buluştu
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Tavşanlı ilçesinde düzenlenen etkinlikte koruyucu aileler, çocuklar ve ilçe protokolü bir araya geldi. Kaymakam Özdemir, koruyucu ailelerin fedakarlığını överek devlet desteğinin süreceğini vurguladı. Programda teşekkür belgeleri takdim edilirken, pasta kesimi ve canlı müzikle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde koruyucu aileleri, çocukları ve ilçe protokolü aynı sofrada buluştu.

Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) Yönetimi, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda aileler sohbet etme imkanı bulurken, çocuklar da kendileri için hazırlanan özel etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Programda konuşan Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, koruyucu ailelerin üstlendiği ulvi göreve dikkat çekti. Koruyucu ailelerin çocuklara sıcak bir yuva sunarak anne, baba, abla ve ağabey olduklarını belirten Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, bu fedakarlığın sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti. Derneğin çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını dile getiren Ömer Faruk Özdemir, devlet olarak ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) Başkanı Yasemin Gökçen Çavdar ise konuşmasında koruyucu ailelik kurumunun önemine değinerek organizasyona katılım sağlayan ve destek veren tüm protokol üyelerine, ailelere ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, üstlendikleri anlamlı sorumluluktan dolayı tüm koruyucu ailelere teşekkür belgelerini takdim etti.

Programın sonunda protokol üyeleri, aileler ve çocuklarla birlikte günün anısına pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından düzenlenen canlı müzikle katılımcılar unutulmaz bir akşam geçirirken, organizasyon çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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