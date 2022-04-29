Korganlı gençlerden çocuklara bayram sürprizi

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde bir grup genç, kırsal mahalledeki bir okulda öğrencilere Ramazan Bayramı sürprizi yaptı.

Her özel günde topladıkları bağışlarla kırsal okullarındaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan gençler, Ramazan Bayramı öncesi de bir okuldaki öğrencilerin yüzünü güldürdü. Gençler bu bayram Tepealan Mahallesi Kırıkbozu İlkokulunda okuyan çocukların bayramlıklarını karşıladı.

"Çocukların yüzlerindeki gülümseme olmaya çalıştık"

Çocukların bayramını güzel geçirmelerini sağlayacak olan gençlerden Muhammet Korgancı yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı dolayısıyla kırsal mahalle okulundaki öğrencilerimizin tüm bayramlıklarını karşıladık. Çocukların yüzlerindeki gülümseme olmaya çalıştık. Bu tarz etkinlikleri özel günlerde devam ettirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarım da bize destek oldular" dedi.

Bu tarz etkinliklere herkesin katılması gerektiğini belirten Korgancı, "Bu tarz yardımlaşmalara miktarı az olsun çok olsun katılmaya çalışalım. 10-20 TL gibi cüzi bizi üzmeyecek miktarlarla da katılmaya çalışalım. Bildiğimiz gibi damlaya damlaya göl olur. Hep beraber daha fazla öğrencilere daha fazla kişilere ulaşabiliriz" diye konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel