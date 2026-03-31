Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'e yeni füze ve İHA saldırıları

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'e yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları yapıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta 1 ay geride kalırken, İran ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misillemelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Riyad'ı hedef alan 7 balistik füze ile ülkenin doğusunu hedef alan 1 balistik füzenin önlendiği bildirildi. Kuveyt ordusu ise, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerine ve İHA'larına karşı harekete geçti. Düşman unsurları engelleme çalışmaları sırasında patlama sesleri duyulabilir" açıklamasında bulundu. Kuveyt halkına yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Bahreyn'de sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızdan ve tüm bölge sakinlerinden sakin olmalarını ve en yakın güvenli alanlara gitmelerini rica ediyoruz" denildi. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan son saldırıların herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Dubai yönetimi Kuveyt tankerine yönelik saldırıyı doğruladı

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, günün erken saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai limanı açıklarında bulunan Kuveyt tankerini hedef alan saldırı doğrulanarak, "Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi ve 24 mürettebatın tamamının güvenliği sağlandı" ifadelerine yer verildi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı