İran'dan BAE, Bahreyn ve Kuveyt'e yeni saldırılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldıklarını açıkladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına hedef olduklarını açıkladı.

İran, ABD ile varılan geçici ateşkese rağmen, Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına yenilerini ekledi. BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme operasyonlarının sonucudur" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni İran saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurarak, "Vatandaşların ve diğer tüm bölge sakinlerinin paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur" açıklamasında bulundu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada da, yeni füze ve İHA saldırılarının önlenmeye çalışıldığı belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri, düşman saldırılarını önleme çalışmalarının sonucudur. Herkesi, yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. Körfez ülkelerini hedef alan saldırıların herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi zarara yol açıp açmadığı belirtilmedi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
