İran'dan Körfez ülkelerine çok sayıda yeni İHA ve füze saldırısı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt, İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olduklarını açıkladı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Bahreyn'de bir saldırı sonucu yangın çıktı, halk güvenli alanlara sığınması konusunda uyarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt, İran tarafından gerçekleştirilen çok sayıda yeni insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısına hedef olduklarını açıkladı.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan çok sayıda yeni balistik füze ve İHA saldırısı yapıldığı belirtilerek, "Hava savunmamız düşman tehditleri ile mücadele ediyor" denildi. Düşman unsurların önlenmesi sırasında patlama seslerinin duyulabileceği belirtilerek, halka sakin olma çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise, ülkenin doğusunu hedef alan en az 20 İHA saldırısının engellendiğini duyurdu.

Füze saldırısı Bahreyn'de bir depoda yangına yol açtı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıklayarak halka güvenli alanlara sığınma uyarısı yaptı. Ayrıca İran'dan fırlatılan bir füzeden düşen şarapnel parçalarının bir işyerinin deposunda yangına yol açtığı belirtildi. Bahreyn sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Kuveyt hava savunması saldırılara karşı harekete geçti

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarına karşı harekete geçtiği kaydedildi. Duyulan patlama seslerinin düşman unsurların engellenmesi sırasında oluştuğu hatırlatılarak, "Yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına herkesin uyması rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
