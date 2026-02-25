Haberler

Kore gazisinin ardından eşi de hayatını kaybetti

Samsun'un son Kore gazilerinden Ali Gümüş'ün eşi Güler Gümüş, eşinin vefatından 22 gün sonra kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi, Samsun'da askeri törenle uğurlandı.

Samsun'un son Kore gazilerinden merhum Ali Gümüş'ün eşi Güler Gümüş (87), eşinin vefatından 22 gün sonra hayatını kaybetti.

30 Aralık'ta Muğla'da birlikte yaşadığı kızının yanında vefat eden ve memleketi Samsun'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Kore Gazisi Ali Gümüş'ün ardından, eşi Güler Gümüş'ten de acı haber geldi. Muğla'da kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Güler Gümüş'ün cenazesi Samsun'a getirildi.

Güler Gümüş için Samsun Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüş'ün naaşı dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşların yanı sıra oğlu Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Salim Gümüş de katıldı.

Kore Gazisi Ali Gümüş'ün vefatından kısa süre sonra eşinin de hayatını kaybetmesi, aileyi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Güler Gümüş'ün 1 oğlu 1 kızı olduğu öğrenildi. - SAMSUN

