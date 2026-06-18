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Köprübaşı tarımında nöbet değişimi

Köprübaşı tarımında nöbet değişimi
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Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, 16 yıllık görevinin ardından Trabzon İl Müdürlüğü'ne atandı. Yerine Ömer Çelik getirildi.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, yaklaşık 16 yıl sürdürdüğü görevini tamamlayarak Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Sağıroğlu'ndan boşalan göreve ise Ömer Çelik getirildi.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Yaklaşık 16 yıldır ilçede görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme (TAD) Şube Müdürü olarak atandı. Sağıroğlu için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde veda programı düzenlendi.

Programda konuşan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, 15 Nisan 2010 tarihinde başladığı Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlayan Sağıroğlu'nun görev süresi boyunca ilçe tarımına, üreticilere ve kuruma sunduğu katkılar ile özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Karayılan açıklamasında, "Görev yaptığı süre boyunca ilçemiz tarımına, üreticilerimize ve kurumumuza sunduğu değerli katkılar, özverili çalışmaları ve başarılı hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyor; yeni görev yerinde üstün başarılarının devamını diliyoruz. Kurumumuza vermiş olduğu emek ve katkılar her zaman takdirle anılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Görevi Ömer Çelik devraldı

Alptekin Sağıroğlu'nun Trabzon'daki yeni görevine atanmasının ardından Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine Ömer Çelik görevlendirildi.

Karayılan, yeni görevine başlayan Çelik'i kutlayarak, ilçe tarımına ve üreticilere sağlayacağı katkılarda başarılar diledi. Karayılan, yaptığı açıklamada, görev değişiminin Köprübaşı ilçesi, üreticiler ve tarım sektörü açısından hayırlı olması temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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